Gaziantep FK-Trabzonspor maçının hakemi Halis Özkahya'nın kararları Türk futbolunun ana gündemi olmaya devam ediyor. 1-1 sona eren mücadelede VAR müdahalesi ile Karadeniz ekibinin golünün iptali, önemli tartışmaları da beraberinde getirdi. Bordo-Mavili kulüp yaptığı yazılı açıklamalarla Merkez Hakem Kurulu'nu doğrudan hedef alırken, Halis Özkahya başta olmak üzere hakem camiası ile ilgili iddiaları da sıraladı. Fanatik'in haberine göre MHK'ya yönelik tepkilerin dozu artarak devam ederken, Başkan Ahmet Ağaoğlu kamuoyuna sert mesajlar yolladı.

Ağaoğlu, "Derdimiz art niyetli, doğru olmayan hakem hataları değil. Derdimiz bu bozuk düzen" ifadesini kullandı.

"HAKİMİYET KURMAYA ÇALIŞANLAR"

Trabzon'un patronunun açıklamaları şöyle: "Gidişat şunu gösteriyor ki, mücadelemiz artarak devam edecek. Bu düzen bozulana kadar ter akıtacağız. Derdimiz adalet arayışı, derdimiz Türk futbolu. Bütün bu olumsuzluklar ve hatalara, 'eğitimsizlik, yetersizlik' gibi yakıştırmalar yapılıyor ve bu görüş destekleniyorsa, biz bunu kabul etmiyoruz. Eğitimsizliğe neden olanlar, yetkili olanlar, orada hakimiyet kurmaya çalışanlar kimse onlarla mücadelemiz sürecek. Büyük Trabzonspor camiası bir hakemi, bir kişiyi hedef almaz. Trabzonspor, bozuk düzenden beslenenlerle ve bu düzenin devam etmesini isteyenlerle mücadele eder."

"BUNDAN SONRAKİ HER HAFTA"

"Adalet arayan, Türk futbolunu yukarı çekmek isteyen kim varsa, bugün gelinen noktanın sorumlularının bu sistemin içinde kalmasına razı olmamalı. Öyle bir düzen ki bu bahsettiğimiz, 4 kuşaktır hakemlik yapanları besliyor! Tam 4 kuşaktır hakemlik yapan aileler var bu ülkede. Osmanlı'da bile hanedanlık 3 kuşak sürdü. Her türlü kirli oyuna, adaletsizliğe rağmen şampiyonluğa inanıyoruz. Şampiyon olursak Trabzonspor camiası olarak birlikte olacağız. Ben taraftarı olmadan şampiyon olan bir kulüp hatırlamıyorum. 41 bin seyirciye değil, 41 bin taraftara ihtiyacımız var Akyazı'da. O hafta bu hafta. Bundan sonraki her hafta, sonunda da o sene bu sene..."