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Son dakika: İtalya'dan flaş koronavirüs önlemi: 3 Nisan'a kadar hepsi askıya alındı!

Son dakika haberi! İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı.

  • Güncel
  • 09.03.2020 20:19
  •  - 
  • Son Güncelleme: 09.03.2020 20:19
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İtalya'dan koronavirüs önlemi: Hepsi askıya alındı!
İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı.

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