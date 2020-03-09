Son dakika: İtalya'dan flaş koronavirüs önlemi: 3 Nisan'a kadar hepsi askıya alındı!

Son dakika haberi! İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı. İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı. Ayrıntılar geliyor...
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