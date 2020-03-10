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    • 10.03.2020 14:04
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    Barnes'tan haftaya damga vuran gol | Premier League'de 29. Haftanın En Güzel Golleri

    Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere 'de 29. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Lider Liverpool, Bournemouth engelini de geçerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken, haftaya birbirinden güzel goller damga vurdu. Otoriteler haftanın en güzel 5 golünü belirledi. Zirvede Leicester Cityli Barnes'ın golü yer aldı. İşte Premier Lig'de 29. haftanın en güzel golleri...

    Barnes'tan haftaya damga vuran gol

    Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere 'de 29. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Lider Liverpool, Bournemouth engelini de geçerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken, haftaya birbirinden güzel goller damga vurdu. Otoriteler haftanın en güzel 5 golünü belirledi. Zirvede Leicester Cityli Barnes'ın golü yer aldı. İşte Premier Lig'de 29. haftanın en güzel golleri...

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