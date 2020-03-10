Barnes'tan haftaya damga vuran gol | Premier League'de 29. Haftanın En Güzel Golleri

Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere Premier Lig'de 29. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Lider Liverpool, Bournemouth engelini de geçerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken, haftaya birbirinden güzel goller damga vurdu. Otoriteler haftanın en güzel 5 golünü belirledi. Zirvede Leicester Cityli Barnes'ın golü yer aldı. İşte Premier Lig'de 29. haftanın en güzel golleri...