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    • 10.03.2020 12:53
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    Bürki Dortmund'u ipten aldı | 'da 25. Haftanın En Güzel 5 Kurtarışı

    Dünyanın en çok izlenen liglerinden olan 'da 25. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Lider Bayern Münih evinde Augsburg'u 2-0'la geçerken, takipçisi Borussia Dortmund ise deplasmanda Mönchengladbach'ı 2-1'lik skorla geçti. Mönchengladbach - Dortmund karşılaşmasına her iki kalecinin de kurtarışları damga vurdu.

    Bürki Dortmund'u ipten aldı

    Almanya 'da 25. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Dünyanın en büyük 5 liginden biri olan Bundesliga'da Bayern Münih liderliğini sürdürürken, Borussia Dortmund ise deplasmanda Mönchengladbach'ı geçerek zirve takibine devam etti. Bundesliga'da 25. hafta karşılaşmalarına da kaleciler damga vurdu. Mönchengladbach - Dortmund maçında sarı-siyahlı ekibin tecrübeli kalecisi Roman Bürki, yaptığı kurtarışla takımını adeta ipten alarak 3 puanın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu.

    İŞTE 25. HAFTA KARŞILAŞMALARININ EN GÜZEL KURTARIŞLARI...

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