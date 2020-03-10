Bürki Dortmund'u ipten aldı

Almanya Bundesliga'da 25. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Dünyanın en büyük 5 liginden biri olan Bundesliga'da Bayern Münih liderliğini sürdürürken, Borussia Dortmund ise deplasmanda Mönchengladbach'ı geçerek zirve takibine devam etti. Bundesliga'da 25. hafta karşılaşmalarına da kaleciler damga vurdu. Mönchengladbach - Dortmund maçında sarı-siyahlı ekibin tecrübeli kalecisi Roman Bürki, yaptığı kurtarışla takımını adeta ipten alarak 3 puanın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu.

İŞTE 25. HAFTA KARŞILAŞMALARININ EN GÜZEL KURTARIŞLARI...

