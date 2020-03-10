Dünyanın en iyi 5 ligi arasında gösterilen Bundesliga'nın 25'inci hafta karşılaşmaları yine birbirinden güzel gollere sahne oldu. Zirvede Mönchengladbach karşısında takımını öne geçiren golü atan Borussia Dortmundlu Thorgan Hazard yer aldı. İşte kalecileri ve savunma oyuncularını çaresiz bırak o akıl dolu goller...