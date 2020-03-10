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    • 10.03.2020 13:45
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    'dan akıl dolu gol | 'da 25. haftanın en güzel 5 golü

    Dünyanın en iyi 5 ligi arasında gösterilen 'nın 25'inci hafta karşılaşmaları yine birbirinden güzel gollere sahne oldu. Zirvede Mönchengladbach karşısında takımını öne geçiren golü atan lu yer aldı. İşte kalecileri ve savunma oyuncularını çaresiz bırak o akıl dolu goller...

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