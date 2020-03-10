Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 52 yaşındaki Marinakis, koronavirüs için test yaptırdığını ve testin sonuçlarının pozitif olduğunu söyledi.

"DOKTORLARIN TAVSİYELERİNE UYUYORUM"

Marinakis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Koronavirüs beni de ziyaret etti ve kendimi kamuoyunu bilgilendirmek zorunda hissettim. Kendimi iyi hissediyorum çünkü tüm gerekli önlemleri aldım ve doktorların tavsiyelerine uyuyorum. Tüm dostlarıma ve vatandaşlarıma aynısını tavsiye ediyorum."