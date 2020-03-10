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    • Spor
    • 10.03.2020 14:30
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    • 10.03.2020 14:30
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    'un sahibi ve başkanı , koronavirüse yakalandığını açıkladı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbol dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Bu kez kötü haber, komşu Yunanistan'dan geldi. Son dakika haberine göre; ve İngiliz Nottingham Forest'ın sahibi olan , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    Ünlü kulübün başkanı açıkladı: Koronaya yakalandım

    'un sahibi ve başkanı , kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 52 yaşındaki Marinakis, koronavirüs için test yaptırdığını ve testin sonuçlarının pozitif olduğunu söyledi.

    "DOKTORLARIN TAVSİYELERİNE UYUYORUM"

    Marinakis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

    "Koronavirüs beni de ziyaret etti ve kendimi kamuoyunu bilgilendirmek zorunda hissettim. Kendimi iyi hissediyorum çünkü tüm gerekli önlemleri aldım ve doktorların tavsiyelerine uyuyorum. Tüm dostlarıma ve vatandaşlarıma aynısını tavsiye ediyorum."

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