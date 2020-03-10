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    • 10.03.2020 13:53
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    Brezilyalı yıldız şov yaptı Leverkusen farklı kazandı | 'da 25. Haftanın Oyuncusu

    Dünyanın en zorlu liglerinden biri olan 'da 25'inci hafta karşılaşmalarına Bayer Leverkusen'in Brezilyalı yıldızı damga vurdu. Ligde evinde Eintracht Frankfurt'u konuk eden Leverkusen, Paulinho'nun 2 gol, 1 asistlik performans sergilediği karşılaşmada rakibini 4-0'lık skorla geçti. İşte Paulinho'nun müthiş performansı...

    Paulinho şov yaptı Leverkusen farklı kazandı

    Dünyanın en zorlu liglerinden biri olan 'da 25'inci hafta karşılaşmalarına Bayer Leverkusen'in Brezilyalı yıldızı damga vurdu. Ligde evinde Eintracht Frankfurt'u konuk eden Leverkusen, Paulinho'nun 2 gol, 1 asistlik performans sergilediği karşılaşmada rakibini 4-0'lık skorla geçti. İşte Paulinho'nun müthiş performansı...

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    Haberler Spor Brezilyalı yıldız Paulinho şov yaptı Leverkusen farklı kazandı | Bundesliga'da 25. Haftanın Oyuncusu
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