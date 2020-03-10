Dünyanın en zorlu liglerinden biri olan Bundesliga'da 25'inci hafta karşılaşmalarına Bayer Leverkusen'in Brezilyalı yıldızı Paulinho damga vurdu. Ligde evinde Eintracht Frankfurt'u konuk eden Leverkusen, Paulinho'nun 2 gol, 1 asistlik performans sergilediği karşılaşmada rakibini 4-0'lık skorla geçti. İşte Paulinho'nun müthiş performansı...