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    • 28.02.2020 17:39
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    Son dakika haberi... TFF açıkladı! 'ndan ve 'a ret!

    Türkiye Futbol Federasyonu kararlarını açıkladı. Son dakika haberine göre Tahkim Kurulu; 'ın, Başkan için yaptığı itiraza, 'nin, yardımcı antrenör Volkan Kazak için yaptığı itiraza ret cevabı verdi.

    Tahkim'den Beşiktaş ve F.Bahçe'ye ret!

    TFF, Tahkim Kurulu kararlarını açıkladı. Buna göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin talebi reddedildi.

    İşte o açıklama;
    TFF 28 Şubat 2020 günlü (14) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
    1. E.2020/73- K.2020/75

    A.Ş. ve başkanı ile ilgili PFDK'nın 27.02.2020 tarihli E.2019-2020/704 K.2019-2020/823 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

    - Beşiktaş A.Ş.'nin resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

    - Beşiktaş A.Ş.'nin başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b. maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

    2. E.2020/74- K.2020/76

    Futbol A.Ş.'nin antrenörü Volkan Kazak ile ilgili PFDK'nın 27.02.2020 tarihli E.2019-2020/698 K.2019-2020/829 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

    - Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin antrenörü Volkan Kazak'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FTD'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

    - Ertele talebinin reddine, oybirliği ile

    Karar verilmiştir.

    TFF Tahkim Kurulu

    (*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

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