Beşiktaş Tahkim’e gitti!

Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle duruşma talepli itiraz dosyasının Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na gönderildiğini duyurdu. Kartal, Göztepe maçında yedikleri golden önce kural hatası yapıldığını iddia etmişti.
RAHMİ KOÇ'A ÖZEL MAZBATA
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, divan kurulu üyesi Rahmi Koç'a 60. yıl üyelik mazbatasını takdim etti.
TAM 9 OYUNCU KART SINIRINDA!
Beşiktaş'ta Boyd, Burak Yılmaz, Atiba, Caner, N'Koudou ve Umut kart sınırında... Trabzonspor'da ise Campi, Pereira ve Guilherme kart görürse cezalı duruma düşecek.
RAHMİ KOÇ'A ÖZEL MAZBATA
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, divan kurulu üyesi Rahmi Koç'a 60. yıl üyelik mazbatasını takdim etti.
TAM 9 OYUNCU KART SINIRINDA!
Beşiktaş'ta Boyd, Burak Yılmaz, Atiba, Caner, N'Koudou ve Umut kart sınırında... Trabzonspor'da ise Campi, Pereira ve Guilherme kart görürse cezalı duruma düşecek.
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