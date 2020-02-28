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    • 28.02.2020 15:21
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    : 'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

    haberine göre ting Lizbon'u uzatmalarda attığı golle 3-1'in rövanşında 4-1'lik skorla eleyen , UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka'nın ekibiyle eşleşti.

    Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu maçları tamamlandı ve son 16'ya yükselen takımlar belli oldu. İlk maçta Portekiz'de ting Lizbon'a 3-1 yenilen , sahasında rakibini 4-1 ile geçerek tarihi bir başarıya imza attı. Seribaşı uygulamasının olmadığı son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

    Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

    Son 16 kurasına katılım hakkı kazanan son takım, fırtına sebebiyle ertelenen ve 28 Şubat Cuma günü TSİ 20:00'de oynanacak Salzburg - Eintracht Frankfurt mücadelesiyle belli olacak.

    Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu.

    UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DİĞER EŞLEŞMELER
    Olympiakos FC - Wolverhampton
    Rangers FC - Bayer 04 Leverkusen
    Wolfsburg - Shakhtar Donetsk
    Inter - Getafe
    Sevilla - Roma
    Eintracht Frankfurt - Salzburg ya da Basel
    LASK Linz - Manchester United

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