UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu maçları tamamlandı ve son 16'ya yükselen takımlar belli oldu. İlk maçta Portekiz'de Sporting Lizbon'a 3-1 yenilen Başakşehir, sahasında rakibini 4-1 ile geçerek tarihi bir başarıya imza attı. Seribaşı uygulamasının olmadığı son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

Son 16 kurasına katılım hakkı kazanan son takım, fırtına sebebiyle ertelenen ve 28 Şubat Cuma günü TSİ 20:00'de oynanacak Salzburg - Eintracht Frankfurt mücadelesiyle belli olacak.



Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DİĞER EŞLEŞMELER

Olympiakos FC - Wolverhampton

Rangers FC - Bayer 04 Leverkusen

Wolfsburg - Shakhtar Donetsk

Inter - Getafe

Sevilla - Roma

Eintracht Frankfurt - Salzburg ya da Basel

LASK Linz - Manchester United