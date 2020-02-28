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    • 28.02.2020 12:33
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    'ın maçı kapalı gişe! galibiyeti sonrası...

    , 'in 23.haftasında ezeli rakibi ile Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelmiş, 20 yıl sonra Fenebahçe'yi evinde 3-1'lik skorla geçerek hasretine son vermişti. Fenerbahçe galibiyeti, Sarı-kırmızılı camiada etkisini çabuk gösterdi. 24.haftada Galatasaray'ın konuğu olacak. Karşılaşma kapalı gişe oynanacak.

    Galatasaray-Gençlerbirliği maçı kapalı gişe!

    'da 21 yıl sonra gelen Kadıköy galibiyeti büyük bir sevinçle karşılandı. Alınan bu galibiyetle beraber sarı-kırmızılıların galibiyet serisi 7 maça yükseldi.

    Hürriyet'in haberine göre, ligin kalan bölümünde Türk Telekom Stadyumu'nda tamamen dolu tribünlere oynamak isteyen yönetim harekete geçerken, sezon başından bu yana uygulanan 'bilet devir sınırlaması'nı pazar günkü maçı için kaldırdı.

    Kombineler dışında kalan 7 bin koltuk da satışa çıkarken, taraftarlar adeta biletlere hücum etti.

    Türk Telekom Stadı'ndaki zorlu randevu için satılan biletlerin 5 bin 500'ü satılırken, maça üç gün kala kalan 1500 bilet sahibini beklemeye başladı.

    BEŞ MAÇLIK KOMBİNE

    '50 bin Aslan' sloganı ile yola çıkan Galatasaray yönetimi, ayrıca G.Birliği karşılaşması dahil olmak üzere Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak 5 maç için özel bir kombine satışına başladı.

    Pazar günkü maçın kapalı gişe olmasını bekleyen yönetim, alınacak olası galibiyetle birlikte şampiyonluk adına satışa sunulan özel kombine paketinin satışlarının patlamasını bekliyor.

    Gençlerbirliği maçından sonra Galatasaray iç sahada sırasıyla Beşiktaş, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Göztepe ile oynayacak.

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