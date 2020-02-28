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    • 28.02.2020 10:30
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    • 28.02.2020 10:30
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    'un yıldızı : Takımımla 'ne katılacağım

    Hiç kuşkusuz bitmeden Süper Lig'e damgasını vuran isim 'un golcüsü . Sörloth şu an için 19 golle Süper Lig'in gol krallığı sıralamasında zirvede... Alexander Sörloth, özel izenle gittiği ülkesinde açıklamalarda bulundu ve planlarından bahsetti. Yıldız futbolcu, bordo-mavili ekipteki geleceğine yönelik düşüncelerini dile getirdi, sezon sonu ulaşmak istediği gol hedefiyle ilgili rakam verdi.

    'Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi'ne katılacağım'

    Sezon başında Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralanan taraftarlarının gönlünde taht kuran sessizliğini bozdu.

    Beşiktaş maçının ardından özel izinle ülkesi Norveç'e giden Sörloth, ülke basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geleceğiyle alakalı yorumlar yapan 24 yaşındaki futbolcu, gol sayısı hedefini de dile getirdi.

    'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILACAĞIZ'

    Trabzonspor'dan ayrılmak konusunda bir acelesi olmadığını söyleyen Norveçli golcü, " oldukça üst düzey bir lig. Burada şampiyon olduğumuz takdirde, direkt olarak 'ne katılacağız. Buradan ayrılmak konusunda bir acelem yok. Tabii futbolda ne zaman ne olacağını da bilemezsiniz. Sıra dışı bir şey geldiği takdirde o zaman olasılıklara bakmanız gerekir. Ama dediğim gibi şu an için hiç acelem yok. Oynadığım futbolun ve kendimin keyfini sürüyorum" diye konuştu.

    'TAKIMDAN AYRILMAK AKLIMDA YOK'

    Premier Lig'e dönüp dönmeyeceğiyle alakalı konuya ise Alexander Sörloth, "Premier Lig şu an için aklımda olan bir şey değil. Bu, kulübe bağlı. Zirvede, savaşan bir takımdayım, ligin en çok gol atan oyuncusuyum. Her zaman atak yapmayı düşünüyor, hücum futbolu oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

    '30 GOL ATACAĞIM'

    Premier Lig'de 15, Süper Lig'de ise 30 gol atabilmenin bir santrforu mutlu edeceğini söyleyen Sörloth, "1-0 kazandığınız ya da deplasmanda 0-0 berabere kaldığınız bir maç, santrforsanız sizi mutlu etmiyor. Premier Lig'de orta ya da ortanın altı bir takımdaysanız 10-15 gol atmak çok mutlu eder. Trabzonspor'da iyi bir sezon geçiriyorsanız 30 gol atmalısınız. 30 gol atmak bir santrfor için en iyisidir" dedi.

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