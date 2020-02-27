Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanında 3-1 kazanan G.Saray'da kaleci Fernando Muslera yaptığı kurtarışla alkış toplamıştı. Uruguaylı futbolcu bu sezon kalesinde 18 gol görürken, yüzde 80'lik kurtarış yüzdesiyle de en iyi performansı sergileyen isim oldu. Muslera'nın ardından Trabzonsporlu Uğurcan Çakır %78'lik kurtarış oranıyla ikinci sırada yer aldı. Listenin 3. sırasında yüzde 75'lik oranla Mert Günok var.
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