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    • Spor
    • 27.02.2020 Gazete
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    farkı

    'de deplasmanında 3-1 kazanan G.Saray'da kaleci yaptığı kurtarışla alkış toplamıştı. Uruguaylı futbolcu bu sezon kalesinde 18 gol görürken, yüzde 80'lik kurtarış yüzdesiyle de en iyi performansı sergileyen isim oldu. Muslera'nın ardından %78'lik kurtarış oranıyla ikinci sırada yer aldı. Listenin 3. sırasında yüzde 75'lik oranla var.

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