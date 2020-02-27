Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından konuşmalar basına sızdı! Ersun Yanal soyunma odasında...

TOLGA TERCİHİ FUTBOLCULARI YANILTTI

Fenerbahçeli futbolcular hafta içindeki idmanların ardından sol kanatta Deniz Türüç'ün oynamasını beklerken, Ersun Yanal'ın o mevkide Tolga Ciğerci'yi oynatması takım psikolojisine yansıdı. Takımdaki futbolcular bu hamleden sonra bu kadar defansif bir kadro çıktığımıza göre ilk amacımız yenilmemek düşüncesini ortaya çıkarttı.