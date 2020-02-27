Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından konuşmalar basına sızdı! Ersun Yanal soyunma odasında...
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisine, sarı-kırmızılı ekibin oynadığı futbol damga vurdu. 20 yıl aradan sonra rakibini deplasmanda mağlup eden Galatasaray zirveye bir adım daha yaklaşırken, Fenerbahçe'de ise kazan kaynamaya başladı. Galatasaray derbisinin ardından Fenerbahçe'nin soyunma odasında konuşulanlar basına sızdı.
TOLGA TERCİHİ FUTBOLCULARI YANILTTI
Fenerbahçeli futbolcular hafta içindeki idmanların ardından sol kanatta Deniz Türüç'ün oynamasını beklerken, Ersun Yanal'ın o mevkide Tolga Ciğerci'yi oynatması takım psikolojisine yansıdı. Takımdaki futbolcular bu hamleden sonra bu kadar defansif bir kadro çıktığımıza göre ilk amacımız yenilmemek düşüncesini ortaya çıkarttı.
DERBİ ÖNCESİ HİÇ ÖZEL HAZIRLIK YAPILMADI
Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe cephesinde teknik direktör Ersun Yanal, hiç özel hazırlık yaptırmadı. Deneyimli teknik adam, motivasyon konuşmasına dahi gerek görmedi, "Ne yapman gerektiğini biliyorsun", "Sorumluluk sende" gibi cümlelerle öğrencilerini sahaya yolladı!