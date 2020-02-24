Haberler Galeri Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç taraftarların arasına atladı! Dünya basınında gündem oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç taraftarların arasına atladı! Dünya basınında gündem oldu

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında 20 yıl aradan sonra Galatasaray'a kaybederek büyük yara alan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un taraftarla tartışmak için tribünden atlaması olay oldu. Dünya basını da Ali Koç'un bu hareketini haberleştirirken, "Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti ve taraftarların üzerine atladı." denildi.

24.02.2020 10:52 - Son Güncelleme: 24.02.2020 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





