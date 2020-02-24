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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç taraftarların arasına atladı! Dünya basınında gündem oldu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç taraftarların arasına atladı! Dünya basınında gündem oldu
Süper Lig'in 23. haftasında sahasında 20 yıl aradan sonra Galatasaray'a kaybederek büyük yara alan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un taraftarla tartışmak için tribünden atlaması olay oldu. Dünya basını da Ali Koç'un bu hareketini haberleştirirken, "Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti ve taraftarların üzerine atladı." denildi.
24.02.2020 10:52
- Son Güncelleme: 24.02.2020 10:55
Fenerbahçe taraftarının hedefindeki isimlerden biri de başkan Ali Koç oldu. Koç'un oturduğu bölümün tam alt kısmındaki Fenerium alt E tribününde başkana tepki gösterilmesi sonrasında ortalık karıştı.
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Koç, bazı taraftarların "Vizyon vizyon" diye bağırmasına çok sinirlendi.
Taraftarların yanına gitmeye çalışan başkan Ali Koç'u korumaları sakinleştirmeye çalıştı.
Başkan cam bariyere doğru hamle yaptı. Alt tribüne inmesi için engel olmaya çalışıldı ancak başarılı olunmadı. Başkan Koç'un dahil olduğu tartışma koridorlara da taşındı.
O sırada yaşanan arbedede Ali Koç, bir taraftar grubuyla tartışma yaşadı. Ali Koç'un bu hareketi, dış basına ise böyle yansıdı. Fotomac.com.tr dış basında o haberleri derledi.
A BOLA (PORTEKİZ)
"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünden atladı ve kendi takımının taraftarlarına saldırdı."