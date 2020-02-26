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    • 26.02.2020 13:12
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    • 26.02.2020 13:14
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    : ve Eczacıbaşı'ndan 'e koronavirüs başvurusu

    haberine göre Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finalinde İtalyan rakiplerle eşleşen ve , İtalya'da yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle CEV'e başvuruda bulunarak maçların ileri bir tarihe ertelenmesini istedi.

    F.Bahçe ve Eczacıbaşı'ndan CEV'e koronavirüs başvurusu

    Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Kadın Takımı ve , Koronavirüs sebebiyle maçların ertelenmesi için başvuruda bulundu. Fenerbahçe Kulübü, konuyla ilgili olarak endişelerinin olduğu yönünde CEV'e (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) yazı yazarken, alınacak olan önlemleri sordu. Avrupa Voleybol Konfederasyonu, sarı-lacivertli kulübe, konuyu yakından takip ettiklerini iletirken, Dünya Sağlık Örgütü ve İtalya Sağlık Bakanlığı ile irtibat halinde olduklarını açıkladı. Hususla ilgili olarak en yakın zamanda değerlendirme yaparak karar alacaklarını ifade eden Avrupa Voleybol Konfederasyonu, karşılaşmaların ertelenmesi ya da başka ülkede oynanması konusunda karar alabilir.

    Fenerbahçe, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yla 5 Mart'ta ilk maçı kendi sahasında, rövanşı ise 11 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Eczacıbaşı VitrA ise Savino Del Bene Scandicci'yle ilk maçı 4 Mart tarihinde İtalya'da, rövanşı ise 11 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.

    NALAN URAL: "GİTMEK DE İSTEMİYORUZ, GELMELERİNİ DE İSTEMİYORUZ"
    Eczacıbaşı VitrA Menajeri Nalan Uyar, konuyla ilgili olarak endişeli olduklarını ve CEV'e başvurduklarını belirterek, "Fenerbahçe ile başvuruda bulunduk. CEV, cumartesi günü Viyana'da bir toplantı yapacak ve başvuruları değerlendirecek. İki takımın da maçları virüsün en yoğun olduğu bölgeler olan Lombardia ve Toscana'da. Talebimiz karşılaşmaların ertelenmesi yönünde. Yarı final maçları ile final maçı arasında 35-40 günlük bir süre var. Bu süre zarfında çeyrek final karşılaşmalarını ileri bir tarihe atarak, yarı final maçlarını da daha sonra oynatabilirler. Şu andaki durumda ne gitmek istiyoruz ne de buraya gelmelerini istiyoruz." açıklamasını yaptı.

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