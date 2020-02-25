Koronovirüs nedeniyle Juventus-Inter maçı da dahil 6 maç seyircisiz oynanacak

Koronovirüs, Serie A'yı da vurdu! İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasındaki 6 maç, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede hızla yayılması nedeniyle seyircisiz oynanacak. İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora, TG2 kanalına yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla hafta sonunda bazı spor müsabakaları da dahil olmak üzere aldıkları sınırlayıcı kararları, Lombardiya, Veneto, Piyemonte'ye ek olarak Emilia-Romagna, Ligurya, Friuli-Venezia Giulia bölgelerine de genişlettiklerini belirtti.

JUVENTUS-INTER MAÇI DA SEYİRİCİSİZ!

Spor Bakanı Spadafora'nın açıklamasında işaret ettiği bölgede bu hafta; stadda seyircilere kapalı oynanması gereken maçlar ise şunlar: "Udinese-Fiorentina, Milano-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Sampdoria-Hellas Verona ve Juventus-Inter." İtalya Serie A Lig Birliği Başkanı Paolo Dal Pino da dün, hükümetin ilgili bakanlarına hitaben yazdığı mektubunda, ligde bu hafta sonu oynanması gereken bazı maçların Kovid-19 nedeniyle ertelenmesi yerine seyircisiz de olsa oynatılmasını talep eden bir mektup gönderdi.

Inter de yaptığı resmi açıklamayla Lombardiya Bölgesi ve Milano Belediyesi yetkililerinin aldığı kararlar ve UEFA ile varılan anlaşma çerçevesinde, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile Milano'daki Giuseppe Meazza yapılacak rövanş maçının seyircisiz oynanacağını duyurdu.