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    • 26.02.2020 15:23
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    • 26.02.2020 15:23
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    'a Mario Lemina'dan sevindiren haber

    Süper Lig'de üst üste oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanarak puanını 45'e yükselten , Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman notlarını internet sitesi üzerinden açıklayan sarı-kırmızılılarda bir süredir sakatlığı bulunan Mario Lemina da düz koşulara başladı.

    Galatasaray'a kritik maç öncesi müjdeli haber

    'da sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisi kadrosuna alınmayan ve çalışmalarına salonda devam eden Mario Lemina bugün (26.02.2020) itibariyle fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladı.

    SON DURUMU...
    Sarı-Kırmızılı kulübün sağlık ekibi Gabonlu orta saha oyuncusu ile ilgilenmeye devam ediyor... Gençlerbirliği maçında oynayıp oynayamayacağı ise belli olamayan Lemina'nın son durumu maç gününde belli olacak.

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