Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisi kadrosuna alınmayan ve çalışmalarına salonda devam eden Mario Lemina bugün (26.02.2020) itibariyle fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladı.
SON DURUMU...
Sarı-Kırmızılı kulübün sağlık ekibi Gabonlu orta saha oyuncusu ile ilgilenmeye devam ediyor... Gençlerbirliği maçında oynayıp oynayamayacağı ise belli olamayan Lemina'nın son durumu maç gününde belli olacak.
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