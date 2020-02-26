Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisi kadrosuna alınmayan ve çalışmalarına salonda devam eden Mario Lemina bugün (26.02.2020) itibariyle fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladı.

SON DURUMU...

Sarı-Kırmızılı kulübün sağlık ekibi Gabonlu orta saha oyuncusu ile ilgilenmeye devam ediyor... Gençlerbirliği maçında oynayıp oynayamayacağı ise belli olamayan Lemina'nın son durumu maç gününde belli olacak.