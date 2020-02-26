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    • 26.02.2020 11:13
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    Süper Lig'de belli oldu

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de 24. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın açılış karşılaşması olan Aytemiz Alanya - Beşiktaş maçının yönetimi Halis Özkahya'ya verildi. TFF'den yapılan duyuruya göre geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler'e görev verilmedi.

    Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu

    Süper Lig'de 24. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın açılış karşılaşması olan Aytemiz Alanya - Beşiktaş maçının yönetimi Halis Özkahya'ya verildi. TFF'den yapılan duyuruya göre geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler'e görev verilmedi.

    İşte Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri

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