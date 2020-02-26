Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 24. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın açılış karşılaşması olan Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçının yönetimi Halis Özkahya'ya verildi. TFF'den yapılan duyuruya göre geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler'e görev verilmedi.

İşte Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri

