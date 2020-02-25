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    • 25.02.2020 16:34
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    Son dakika: 'dan açıklaması! , ve Avrupa Şampiyonası erteleniyor mu?

    Son dakika haberine göre İkinci Başkanı Michele Uva salgını nedeniyle UEFA organizasyonlarının durdurulabileceğini açıkladı. Uva, "Eğer koronavirüs Avrupa çapında büyük bir tehdit haline gelir istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA ve UEFA 'ni durdurmak zorunda kalırız" dedi.

    UEFA'dan flaş koronavirüs açıklaması

    Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayınlan , müsabakalarını engelleyebilir. Başkan Yardımcısı Michele Uva, konu ile ilgili yaptığı açıklamda virüsün, EURO 2020'de oynanacak herhangi bir şehirde gözlemlenilmesi durumunda, mevcut şehrin değiştirilebileceğini söyledi.

    Uva, için de yaptığı konuşmada, "Şu an gelişmeleri takip ediyoruz. Her ülkenin durumunu ayrı ayrı değerlendiriliyor. UEFA olarak, her bir ülkenin koronavirüs ile ilgili verdiği kararları takip edeceğiz. Futbolu durdurmak niyetinde değiliz. Eğer koronavirüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız." dedi.

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    Haberler Spor Son dakika: UEFA'dan koronavirüs açıklaması! Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Şampiyonası erteleniyor mu?
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