Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayınlan Koronavirüs, spor müsabakalarını engelleyebilir. UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva, konu ile ilgili yaptığı açıklamda virüsün, EURO 2020'de oynanacak herhangi bir şehirde gözlemlenilmesi durumunda, mevcut şehrin değiştirilebileceğini söyledi.

Uva, Şampiyonlar Ligi için de yaptığı konuşmada, "Şu an gelişmeleri takip ediyoruz. Her ülkenin durumunu ayrı ayrı değerlendiriliyor. UEFA olarak, her bir ülkenin koronavirüs ile ilgili verdiği kararları takip edeceğiz. Futbolu durdurmak niyetinde değiliz. Eğer koronavirüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız." dedi.