Derbide Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1'lik skorla kaybederek hem rakibi karşısında sahasındaki 20 yıllık seriyi noktalayan hem de şampiyonluk için büyük yara alan Fenerbahçe'de ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Sarı lacivertlilerde daha önce hakkında istifa ettiği söylentileri çıkan yönetici Burhan Karaçam'ın sarı kırmızılılarla oynanan derbinin öncesinde Atina'da Anna Vissi konserine gittiği öne sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre Burhan Karaçam'ın, cuma ve cumartesi günleri bir tavernada sahne alan ünlü şarkıcının konserini dinledikten sonra karşılaşmanın oynandığı günün akşam saatlerinde İstanbul'a döndüğü ifade edildi.