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    • 25.02.2020 09:05
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    - Galatasaray derbisini bıraktı tavernaya eğlenmeye gitti

    Süper Lig'de 20 yıl aradan sonra sahasında Galatasaray'a maç kaybeden 'de sular durulmuyor. Şampiyonluk yarışına adeta havlu atan sarı-lacivertlilerde hakkında istifa söylentileri çıkan yönetici 'ın derbi öncesinde Atina'da bir tavernada eğlendiği iddia edildi.

    Fenerbahçe'de olay! Derbiyi bıraktı tavernaya gitti

    Derbide Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1'lik skorla kaybederek hem rakibi karşısında sahasındaki 20 yıllık seriyi noktalayan hem de şampiyonluk için büyük yara alan 'de ilginç bir iddia ortaya atıldı.

    Sarı lacivertlilerde daha önce hakkında istifa ettiği söylentileri çıkan yönetici 'ın sarı kırmızılılarla oynanan derbinin öncesinde Atina'da Anna Vissi konserine gittiği öne sürüldü.

    Hürriyet'in haberine göre Burhan Karaçam'ın, cuma ve cumartesi günleri bir tavernada sahne alan ünlü şarkıcının konserini dinledikten sonra karşılaşmanın oynandığı günün akşam saatlerinde İstanbul'a döndüğü ifade edildi.

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