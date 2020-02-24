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    • Spor
    • 24.02.2020 Gazete
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    : Daha farklı kazanabilirdik

    , derbi galibiyeti sonrası oyuncularından övgü ile bahsetti. Terim, "Takımım sahada tüm istediklerimi gerçekleştirdi. Son ana kadar tam konsantrasyonla oynadık. 3-1 kazandık ama çok daha farklı bitebilirdi." diye konuştu.

    Daha farklı kazanabilirdik
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi galibiyeti sonrası oyuncularından övgü ile bahsetti. Terim, "Takımım sahada tüm istediklerimi gerçekleştirdi. Son ana kadar tam konsantrasyonla oynadık. 3-1 kazandık ama çok daha farklı bitebilirdi." diye konuştu.

    DONK     FENER'İ SEVİYOR
    G.Saray'ın derbide ilk golünü atan Donk, 'ye karşı 3. kez gol sevinci yaşadı. Donk'un 'de en çok gol attığı takım Fenerbahçe.

    TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN
    G.Saray'ın Kaptanı Muslera, F.Bahçe maçı sonrası, "Aldığımız galibiyeti taraftara armağan ediyorum." dedi.



    BELHANDA'DAN KIZDIRAN HAREKET
    Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı karşılaşma bitiminde, ezeli rakiplerine 'ağlama' hareketi yaptı. Faslı oyuncunun bu hareketi Sarı-Lacivertli taraftarların büyük tepkisine yol açtı.



    Derbi galibiyeti sonrası G.Saray'ı Florya'da yüzlerce taraftar karşıladı.



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