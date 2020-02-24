Ve Cimbom, Kadıköy'ı yıktı!.. Sarı- Kırmızılılar, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek ezeli rakibini 20 yıl aradan sonra deplasmanda devirdi ve tarihi seriyi bitirdi. Müthiş maçın ardından Galatasaray'da büyük coşku, Fenerbahçe'de hüzün vardı... Dev derbiye Cimbom fırtına gibi girdi. 4. dakikada Onyekuru yüzde yüz fırsatı harcadı. 18. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı.
OZAN TUFAN ÇİZGİDEN ÇIKARDI
Kruse 21. dakikada penaltıyı ağlara yolladı: 1-0. 34. dakikada Onyekuru'nun gole giden şutunu Ozan çizgi üzerinden çıkardı. 40. dakikada Ömer'in kornerinde Donk kafayla golü attı: 1-1. 65'te Belhanda boş kaleye golü atamadı.
PERDEYİ ONYEKURU KAPATTI
76. dakikada Onyekuru önemli bir fırsatı daha harcadı. 80. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Falcao takımını 2-1 öne geçirdi. 90+7. dakikada Onyekuru sahneye çıkıp skoru belirledi: 1-3.
CİMBOM MAYIS MODUNU AÇTI!
Galatasaray'ın resmi Twitter hesabı Fenerbahçe zaferinin ardından "Mayıs modu açıldı" paylaşımı yaptı. Sarı- Kırmızılı taraftarlar bu mesajı paylaşma rekoru kırdı.
FENER'İ YIKAN ADAM HENRY ONYEKURU
G.Saray'ın tarihi Fenerbahçe zaferinde başrolde Onyekuru vardı... Maç boyu sayısız pozisyona giren Nijeryalı oyuncu, 80'de Falcao'nun gole çevirdiği penaltıyı takımına kazandırdı. Nijeryalı oyuncu ayrıca duraklama dakikalarında 3. golü atarak Fenerbahçe'nin umutlarını yıktı. Gecenin kahramanı oldu.
49 MAÇLIK SERİ BİTTİ
3-1 yenilen F.Bahçe'nin ligde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon'a karşı evinde 49 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
LEMİNA YOKTU AMA SERİ VARDI
Maç öncesi Galatasaray'da Lemina'nın yokluğu nedeniyle sıkıntı vardı. Ancak Seri oynadığı müthiş futbolla Lemina'yı aratmadı.
BENİM İÇİN BASİTTİ!
Takımını 2-1 öne geçiren Falcao, "Penaltı anında heyecanlanmadım. Bu tarz atmosferler benim için basittir" dedi.
IŞIKLAR YİNE KAPANDI!
G.Saray 2011- 12 sezonunda Kadıköy'de şampiyonluk kupasını kaldırırken, stat ışıklarının kapatılması gündeme oturmuştu. Dün de 3-1'lik zafer sonrası stadın ışıkları döndü. Fatih Terim sahaya dönüp karanlıkta taraftarları selamladı.
OZAN TUFAN ÇİZGİDEN ÇIKARDI
Kruse 21. dakikada penaltıyı ağlara yolladı: 1-0. 34. dakikada Onyekuru'nun gole giden şutunu Ozan çizgi üzerinden çıkardı. 40. dakikada Ömer'in kornerinde Donk kafayla golü attı: 1-1. 65'te Belhanda boş kaleye golü atamadı.
PERDEYİ ONYEKURU KAPATTI
76. dakikada Onyekuru önemli bir fırsatı daha harcadı. 80. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Falcao takımını 2-1 öne geçirdi. 90+7. dakikada Onyekuru sahneye çıkıp skoru belirledi: 1-3.
CİMBOM MAYIS MODUNU AÇTI!
Galatasaray'ın resmi Twitter hesabı Fenerbahçe zaferinin ardından "Mayıs modu açıldı" paylaşımı yaptı. Sarı- Kırmızılı taraftarlar bu mesajı paylaşma rekoru kırdı.
FENER'İ YIKAN ADAM HENRY ONYEKURU
G.Saray'ın tarihi Fenerbahçe zaferinde başrolde Onyekuru vardı... Maç boyu sayısız pozisyona giren Nijeryalı oyuncu, 80'de Falcao'nun gole çevirdiği penaltıyı takımına kazandırdı. Nijeryalı oyuncu ayrıca duraklama dakikalarında 3. golü atarak Fenerbahçe'nin umutlarını yıktı. Gecenin kahramanı oldu.
49 MAÇLIK SERİ BİTTİ
3-1 yenilen F.Bahçe'nin ligde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon'a karşı evinde 49 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
LEMİNA YOKTU AMA SERİ VARDI
Maç öncesi Galatasaray'da Lemina'nın yokluğu nedeniyle sıkıntı vardı. Ancak Seri oynadığı müthiş futbolla Lemina'yı aratmadı.
BENİM İÇİN BASİTTİ!
Takımını 2-1 öne geçiren Falcao, "Penaltı anında heyecanlanmadım. Bu tarz atmosferler benim için basittir" dedi.
IŞIKLAR YİNE KAPANDI!
G.Saray 2011- 12 sezonunda Kadıköy'de şampiyonluk kupasını kaldırırken, stat ışıklarının kapatılması gündeme oturmuştu. Dün de 3-1'lik zafer sonrası stadın ışıkları döndü. Fatih Terim sahaya dönüp karanlıkta taraftarları selamladı.
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