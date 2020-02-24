Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.02.2020 01:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2020 01:13
    ABONE OL

    , 'nin rekoruna ortak oldu! 'de üst üste 18. galibiyetini aldı

    'in 27. haftasında , 2-1 geriye düştüğü maçını 3-2 kazandı. Liverpool bu skorla 'nin 2017-18 sezonunda kırdığı İngiltere liginin en uzun galibiyet serisi rekoruna ortak oldu.

    Liverpool rekora ortak oldu!

    'in 27. haftasında , 2-1 geriye düştüğü maçını 3-2 kazandı.

    Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, haftanın kapanış mücadalesinde West Ham United'ı ağırladı.

    Liverpool, Wijnaldum'un 9, Salah'ın 68 ve Mane'nin 81. dakikadaki golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

    West Ham United'ın gollerini ise 12. dakikada Diop ve 54. dakikada Fornals kaydetti.

    LIVERPOOL REKORA ORTAK OLDU
    Peş peşe 18. galibiyetine imza atan Liverpool, 'nin 2017-18 sezonunda kırdığı İngiltere liginin en uzun galibiyet serisi rekoruna da ortak oldu.

    Puanını 79'a, ligdeki yenilmezlik serisini ise 44 karşılaşmaya çıkaran Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki 22 puanlık farkı korudu.


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Liverpool, Manchester City'nin rekoruna ortak oldu! Premier Lig'de üst üste 18. galibiyetini aldı
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri