Galatasaray, Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sarı kırmızılı oyuncu ve taraftarların büyük sevinç yaşadığı dünya derbisiyle ilgili FIFA'dan flaş bir paylaşım geldi.





FIFA'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray taraftarları için unutulmayacak bir gün.

Futbolun en tutkulu derbilerinden birinde rakipleri Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra ilk kez mağlup ettiler"