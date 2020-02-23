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    • Spor
    • 23.02.2020 23:14
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    • 23.02.2020 23:14
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    'dan paylaşımı: Unutulmayacak bir gün

    , 23. hafta karşılaşmasında 'yi Kadıköy'de 3-1'lik skorla mağlup etti. 20 yıllık seriye son veren Galatasaray'ın zaferinin ardından 'nın resmi Twitter hesabından paylaşım geldi.

    FIFA'dan Galatasaray paylaşımı

    , 23. hafta karşılaşmasında 'yi Kadıköy'de 3-1'lik skorla mağlup etti.

    Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sarı kırmızılı oyuncu ve taraftarların büyük sevinç yaşadığı dünya derbisiyle ilgili 'dan flaş bir paylaşım geldi.

    FIFA'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

    "Galatasaray taraftarları için unutulmayacak bir gün.

    Futbolun en tutkulu derbilerinden birinde rakipleri Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra ilk kez mağlup ettiler"

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