Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavililerin golcü yıldızı Sörloth ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Alexander Sörloth'un bonservisi hakkında konuşan Ağaoğlu, satın alma opsiyonunun kendilerinde olduğunu belirtti.

Norveçli yıldızın ilk geldiği an büyük eleştirilerin olduğunu hatırlatan Ağaoğlu, "5-6 scout gördüm ben Beşiktaş maçında, izleniyor. İzleniyor ama Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığımız bir oyuncu. Sörloth için seneye 31 Mayıs'ta ya da o tarihten biraz daha önce satın alma opsiyonunu kullanabilirim, bu hakkım var. Eksik olmasınlar, 'Hemen bu akşam bonservisi alsınlar' demiş bir arkadaş, emri olur, başka istekleri varsa ona göre hareket edelim. Ben bugün Alex'i kadroya dahil edersem, bu defa buyout maddesi de devreye girecek.'' diye konuştu.