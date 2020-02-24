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    • 24.02.2020 18:50
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    Başkanı 'ndan flaş Sörloth açıklaması: Bonservisini tartışmanın...

    Başkanı , bordo mavililerin golcü yıldızı Sörloth ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. 'un bonservisi hakkında konuşan Ağaoğlu, satın alma opsiyonunun kendilerinde olduğunu belirterek, ''5-6 scout gördüm ben maçında, izleniyor. Önümüzdeki sene 31 Mayıs'ta eğer opsiyonu kullanırsam bonservisi bende olacak. Alex'in bonservisini tartışmanın manası yok." ifadelerini kullandı.

    Ağaoğlu'ndan flaş Sörloth açıklaması

    Başkanı , bordo mavililerin golcü yıldızı Sörloth ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. 'un bonservisi hakkında konuşan Ağaoğlu, satın alma opsiyonunun kendilerinde olduğunu belirtti.

    Norveçli yıldızın ilk geldiği an büyük eleştirilerin olduğunu hatırlatan Ağaoğlu, "5-6 scout gördüm ben Beşiktaş maçında, izleniyor. İzleniyor ama Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığımız bir oyuncu. Sörloth için seneye 31 Mayıs'ta ya da o tarihten biraz daha önce satın alma opsiyonunu kullanabilirim, bu hakkım var. Eksik olmasınlar, 'Hemen bu akşam bonservisi alsınlar' demiş bir arkadaş, emri olur, başka istekleri varsa ona göre hareket edelim. Ben bugün Alex'i kadroya dahil edersem, bu defa buyout maddesi de devreye girecek.'' diye konuştu.

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