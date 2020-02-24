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    • Spor
    • 24.02.2020 Gazete
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    ’un yıldızı 'un sırrı: Hentbol sayesinde yıkılmıyor, sürat pateni sayesinde uçuyor

    , 'da muhteşem bir sezon geçiren 'un başarısının sırrını araştırdı. İlginç bilgilere ulaştı: Fiziğini hentbol oynayarak geliştirdi. Böylece stoperler ile boğuşuyor. Asla yıkılmıyor. Sürat pateni geçmişi ise hızlı koşmasını sağlıyor.

    Sör'lord'
    , 'da muhteşem bir sezon geçiren 'un başarısının sırrını araştırdı. İlginç bilgilere ulaştı: Fiziğini hentbol oynayarak geliştirdi. Böylece stoperler ile boğuşuyor. Asla yıkılmıyor. Sürat pateni geçmişi ise hızlı koşmasını sağlıyor.



    Son olarak 'a 2 gol atan Sörloth, ligde 19 gole ulaştı.



    Norveçli golcü, düzenli özel hayatı ile de dikkati çekiyor. 5 yıldır kız arkadaşı Lena Selnes ile yaşıyor.

    SÖRLOTH'UN SIRRI HENTBOL&SÜRAT PATENİ
    Ligde 19 golü olan Sörloth uzun boyuna rağmen hızlı, bitirici ve mücadeleden kaçmıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu Norveçli yıldız için "" ifadesini kullandı.

    Trabzon ile muhteşem bir sezon geçiren, son olarak Beşiktaş'a 2 gol atan Alexander Sörloth'un başarısının sırrı Norveç'te uğraştığı hentbol ve sürat pateni...



    TEMELLERİNİ BUZDA ATTI!
    Sörloth, hentbol sayesinde fiziğini geliştirdi. Stoperlerle boğuşuyor, asla yıkılmıyor. Uzun boylu olmasına rağmen topla hızla ilerlemesini ise sürat pateni sayesinde geliştirdi...

    OPSİYON HAKKI TRABZON'DA
    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu da Sörloth'a "Kuzeyin Kralı" diye sesleniyor. Gelecek sezon da takımda kiralık oynayacak Sörloth'un satın alma opsiyonu Trabzonspor'da.

    35 PUANA KATKISI VAR!
    'de 45 puanı bulunan Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alarak 35 puan topladı.



    BABASININ PAYI BÜYÜK!
    Norveç basınına açıklamalarda bulunan Selnes, "Sörloth'un babası eski bi futbolcu. O da Türkiye'de oynadı. Maçlardan önce ve sonra onunla yakından ilgileniyor. Pozitif bir insan. Onun gelişimine büyük katkı sağladı. Evde her dakika futbol konuşuyoruz" diye konuştu.



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