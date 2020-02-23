Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'la İstanbul deplasmanında 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da bir kez daha sahne alan isim sezonun yıldızı Alexander Sörloth oldu.
ADETA BAYRAM SEVİNCİ YAŞATTI
Ligde aynı zamanda 6 da asisti bulunan Sörloth sezon genelinde ise 33 maçta 22 gole ulaştı. Sörloth'un dün gece attığı 2 gol ise Trabzonlular'a adeta bayram sevinci yaşattı.
SÖRLOTH: ÇOK MUTLU OLDUM
Maç sonunda konuşan Sörloth, "İkinci golde inanılmaz mutlu oldum. Ekuban çok iyi bir pas verdi ve golü attım. Beşiktaş baskılı oynadı ama günün sonunda 1 puanı almayı bildik" dedi.
İSTANBUL'UN BELALISI!
Sörloth bu sezon derbilerde 5 gol kaydetti. Beşiktaş'a 3 gol atan Norveçli yıldız, Fenerbahçe ve Galatasaray ağlarına da birer gol bırakmayı başardı.
DERBİ PANTERİ!
Bu sezon derbilerdeki performansıyla gözdolduran Uğurcan, dün de 7 kurtarış yaptı. Alınan 1 puanda önemli bir rol oynadı.
Derbilerdeki performansıyla adından söz ettiren Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında da sahnedeydi. Genç eldiven dün Beşiktaş ataklarında kalesinde devleşti. Uğurcan, Siyah-Beyazlılar'a karşı dün tam 7 kurtarışa imza attı.
1 PUAN KÖTÜ DEĞİL
Takımını sırtladığı Beşiktaş maçı sonunda konuşan Uğurcan, "Buradan 1 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz, 1 puan almak kötü değil" ifadelerini kullandı.
HAYALİMİZİN PEŞİNDEN GİDİYORUZ
Beşiktaş beraberliği sonrası konuşan Trabzon'un hocası Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, "Bizim bir hayalimiz var, bizim bir hedefimiz var, onun mücadelesini veriyoruz. Buralara kendi emeğimizle geldik" dedi.
ÇİMŞİR&CAMPİ CEZALI
Trabzon'un hocası Hüseyin Çimşir ile Campi, Beşiktaş maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü. Rize maçında sahada olamayacaklar.
KASAPOĞLU: KEYİFLİ BİR MAÇTI
Beşiktaş ile Trabzon arasındaki maçı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Keyifli bir maç oldu" dedi.
SAVUNMAYA NEFES ALDIRMADI
Aldığı hemen her topta Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşatan Noveçli futbolcu attığı 2 golle maça damga vurdu. Alexander Sörloth ligde attığı gol sayısını da 19'a yükseltti.
ADETA BAYRAM SEVİNCİ YAŞATTI
Ligde aynı zamanda 6 da asisti bulunan Sörloth sezon genelinde ise 33 maçta 22 gole ulaştı. Sörloth'un dün gece attığı 2 gol ise Trabzonlular'a adeta bayram sevinci yaşattı.
SÖRLOTH: ÇOK MUTLU OLDUM
Maç sonunda konuşan Sörloth, "İkinci golde inanılmaz mutlu oldum. Ekuban çok iyi bir pas verdi ve golü attım. Beşiktaş baskılı oynadı ama günün sonunda 1 puanı almayı bildik" dedi.
İSTANBUL'UN BELALISI!
Sörloth bu sezon derbilerde 5 gol kaydetti. Beşiktaş'a 3 gol atan Norveçli yıldız, Fenerbahçe ve Galatasaray ağlarına da birer gol bırakmayı başardı.
DERBİ PANTERİ!
Bu sezon derbilerdeki performansıyla gözdolduran Uğurcan, dün de 7 kurtarış yaptı. Alınan 1 puanda önemli bir rol oynadı.
Derbilerdeki performansıyla adından söz ettiren Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında da sahnedeydi. Genç eldiven dün Beşiktaş ataklarında kalesinde devleşti. Uğurcan, Siyah-Beyazlılar'a karşı dün tam 7 kurtarışa imza attı.
1 PUAN KÖTÜ DEĞİL
Takımını sırtladığı Beşiktaş maçı sonunda konuşan Uğurcan, "Buradan 1 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz, 1 puan almak kötü değil" ifadelerini kullandı.
HAYALİMİZİN PEŞİNDEN GİDİYORUZ
Beşiktaş beraberliği sonrası konuşan Trabzon'un hocası Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, "Bizim bir hayalimiz var, bizim bir hedefimiz var, onun mücadelesini veriyoruz. Buralara kendi emeğimizle geldik" dedi.
ÇİMŞİR&CAMPİ CEZALI
Trabzon'un hocası Hüseyin Çimşir ile Campi, Beşiktaş maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü. Rize maçında sahada olamayacaklar.
KASAPOĞLU: KEYİFLİ BİR MAÇTI
Beşiktaş ile Trabzon arasındaki maçı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Keyifli bir maç oldu" dedi.
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