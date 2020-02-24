Sörloth'un büyük sırrı ortaya çıktı! Trabzonspor'un yıldızının sevgilisi...

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ BABASI

Norveç basınına açıklamalarda bulunan Selnes, "Sörloth'un babası eski bi futbolcu. O da Türkiye'de oynadı. Maçlardan önce ve sonra onunla yakından ilgileniyor. Pozitif bir insan. Onun gelişimine büyük katkı sağladı. Evde her dakika futbol konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.