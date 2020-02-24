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Sörloth'un büyük sırrı ortaya çıktı! Trabzonspor'un yıldızının sevgilisi...

Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth, Süper Lig'i sallıyor. Bordo-mavili formayla 19 gole imza atan Sörloth'un takım arkadaşı Erling Halaand, yaptığı bir yorumda Sörloth için 'Kuzeyin Kralı' ifadesini kullanmıştı. Sörloth performansı ile adından söz ettirirken, sırrı da merak ediliyor. Diğer bir merak edilen ise genç yıldızın özel hayatı, özellikle de sevgilisi. İşte yıldız futbolcunun bilinmeyen o yönleri....

24.02.2020 11:13 - Son Güncelleme: 24.02.2020 11:33
Sörloth'un büyük sırrı ortaya çıktı! Trabzonspor'un yıldızının sevgilisi...

Son olarak Beşiktaş maçında 2 gol atan Alexander Sörloth, ligde 19 gole ulaştı. Yıldız futbolcu Trabzonspor'un bu sezonki başarısında attığı gollerle büyük pay sahibi olmaya devam ediyor.

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Sörloth'un büyük sırrı ortaya çıktı! Trabzonspor'un yıldızının sevgilisi...

Norveçli golcünün başarısının sırrı ülkesinde uğraştığı hentbol ve sürat pateni...

Sörloth'un büyük sırrı ortaya çıktı! Trabzonspor'un yıldızının sevgilisi...

Sörloth, hentbol sayesinde fiziğini geliştirdi. Stoperlerle boğuşuyor, asla yıkılmıyor. Uzun boylu olmasına rağmen topla hızla ilerlemesini ise sürat pateni sayesinde geliştirdi.

Sörloth'un büyük sırrı ortaya çıktı! Trabzonspor'un yıldızının sevgilisi...

İŞTE SORLOTH'UN SEVGİLİSİ

Norveçli golcü, düzenli özel hayatı ile de dikkati çekiyor. 5 yıldır kız arkadaşı Lena Selnes ile yaşıyor.

Sörloth'un büyük sırrı ortaya çıktı! Trabzonspor'un yıldızının sevgilisi...

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ BABASI

Norveç basınına açıklamalarda bulunan Selnes, "Sörloth'un babası eski bi futbolcu. O da Türkiye'de oynadı. Maçlardan önce ve sonra onunla yakından ilgileniyor. Pozitif bir insan. Onun gelişimine büyük katkı sağladı. Evde her dakika futbol konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

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