Sörloth'un büyük sırrı ortaya çıktı! Trabzonspor'un yıldızının sevgilisi...
Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth, Süper Lig'i sallıyor. Bordo-mavili formayla 19 gole imza atan Sörloth'un takım arkadaşı Erling Halaand, yaptığı bir yorumda Sörloth için 'Kuzeyin Kralı' ifadesini kullanmıştı. Sörloth performansı ile adından söz ettirirken, sırrı da merak ediliyor. Diğer bir merak edilen ise genç yıldızın özel hayatı, özellikle de sevgilisi. İşte yıldız futbolcunun bilinmeyen o yönleri....
24.02.2020 11:13
- Son Güncelleme: 24.02.2020 11:33
EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ BABASI
Norveç basınına açıklamalarda bulunan Selnes, "Sörloth'un babası eski bi futbolcu. O da Türkiye'de oynadı. Maçlardan önce ve sonra onunla yakından ilgileniyor. Pozitif bir insan. Onun gelişimine büyük katkı sağladı. Evde her dakika futbol konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.
DİĞER GALERİLER