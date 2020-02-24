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    • 24.02.2020 17:02
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    - derbisiyle ilgili 57 kişi hakkında işlem yapıldı

    Süper Lig'in 23.haftasında, Kadıköy'de 'ı ağırlamış evinde 3-1 mağlup olmuştu. Derbinin yankıları sürüyor. Son dakika haberine göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili 57 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

    F.Bahçe-G.Saray derbisi hakkında flaş gelişme!

    Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de ile arasında oynanan dev derbide, 57 taraftara adli işlem yapıldığı açıklandı.

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; müsabakaya yasak madde sokmak, usulsüz giriş, küfürlü tezahürat, görevli memura hakaret, karaborsa, kasten yaralama, sahaya yabancı madde atmak, yasak alan ihlali, mala zarar verme, devletin kurum ve organlarını aşağılama, alkollü giriş, mala zarar verme ve açıktan hırsızlık konularından olmak üzere 57 taraftara "6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

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