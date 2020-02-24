49 maç, 20 yıllık Kadıköy'de galibiyet hasreti bitti! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası gözyaşları sel oldu
Süper Lig'in 23.haftası oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bir tarihi değiştirdi. Galatasaray 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi evi Kadıköy'de 3-1'lik skorla geçti. Kadıköy'den hem 3 puan çıkaran hem de 49 maçlık duvarı yıkan Sarı-kırmızılılarda moraller iyi. Derbinin diğer bir tarafı ev sahibi Sarı-lacivertliler ise mağlubiyetin şokunu yaşıyor. Maçın ardından Fenerbahçe'de büyük bir yıkım gerçekleşirken, tarafarlar gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...
Ülker Stadyumu'nda yaşanan bu an, Hürriyet'in objektiflerine yansıdı.
EN ÇOK PAYLAŞILAN FOTOĞRAF
20 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönen Fatih Terim'in stat çıkışında çekilen fotoğrafı ise, sosyal medyada dün gecenin en çok paylaşılan karesi oldu.
"Burası Kadıköy, buradan çıkış yok" yazılı kapıdan galibiyetle çıkan tecrübeli teknik adamın bu görüntüsü, binlerce kez paylaştı.