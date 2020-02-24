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49 maç, 20 yıllık Kadıköy'de galibiyet hasreti bitti! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası gözyaşları sel oldu

Süper Lig'in 23.haftası oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bir tarihi değiştirdi. Galatasaray 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi evi Kadıköy'de 3-1'lik skorla geçti. Kadıköy'den hem 3 puan çıkaran hem de 49 maçlık duvarı yıkan Sarı-kırmızılılarda moraller iyi. Derbinin diğer bir tarafı ev sahibi Sarı-lacivertliler ise mağlubiyetin şokunu yaşıyor. Maçın ardından Fenerbahçe'de büyük bir yıkım gerçekleşirken, tarafarlar gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...

24.02.2020 11:55 - Son Güncelleme: 24.02.2020 12:18
49 maç, 20 yıllık Kadıköy'de galibiyet hasreti bitti! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası gözyaşları sel oldu

Maçın ardından Ülker Stadyumu'nda bulunan küçük bir Fenerbahçe taraftarı, göz yaşlarını tutamadı.

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49 maç, 20 yıllık Kadıköy'de galibiyet hasreti bitti! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası gözyaşları sel oldu

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı 3-1 yenilmesinin ardından sarı lacivertli taraftarlar büyük bir üzüntü yaşarken genç taraftar, diğer taraftarlar tarafından sakinleştirildi.

49 maç, 20 yıllık Kadıköy'de galibiyet hasreti bitti! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası gözyaşları sel oldu

Ülker Stadyumu'nda yaşanan bu an, Hürriyet'in objektiflerine yansıdı.

''GALATASARAY FENERBAHÇE'NİN EVİNİ BAŞINA YIKTI''

49 maç, 20 yıllık Kadıköy'de galibiyet hasreti bitti! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası gözyaşları sel oldu

EN ÇOK PAYLAŞILAN FOTOĞRAF

20 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönen Fatih Terim'in stat çıkışında çekilen fotoğrafı ise, sosyal medyada dün gecenin en çok paylaşılan karesi oldu.

"Burası Kadıköy, buradan çıkış yok" yazılı kapıdan galibiyetle çıkan tecrübeli teknik adamın bu görüntüsü, binlerce kez paylaştı.

49 maç, 20 yıllık Kadıköy'de galibiyet hasreti bitti! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası gözyaşları sel oldu

Ülker Stadı'nda etkisiz bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, Max Kruse'nin penaltı golüyle öne geçmesine rağmen Ryan Donk'un golüyle soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

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