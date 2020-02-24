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49 maç, 20 yıllık Kadıköy'de galibiyet hasreti bitti! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası gözyaşları sel oldu

Süper Lig'in 23.haftası oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bir tarihi değiştirdi. Galatasaray 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi evi Kadıköy'de 3-1'lik skorla geçti. Kadıköy'den hem 3 puan çıkaran hem de 49 maçlık duvarı yıkan Sarı-kırmızılılarda moraller iyi. Derbinin diğer bir tarafı ev sahibi Sarı-lacivertliler ise mağlubiyetin şokunu yaşıyor. Maçın ardından Fenerbahçe'de büyük bir yıkım gerçekleşirken, tarafarlar gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...

24.02.2020 11:55 - Son Güncelleme: 24.02.2020 12:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





