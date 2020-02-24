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    • 24.02.2020 15:57
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    'nin eski yıldızı , derbisini böyle izledi!

    Süper Lig'in 23.haftasında oynanan ve 'ın 3-1 kazandığı -Galatasaray derbisinde tribünler tıklım tıklımdı. Dünyada da birçok ülkeden canlı olarak yayınlanan dev mücadeleyi birçok ünlü isim ve eski futbolcu da takip etti. Bunlardan biri de Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından 'ydu. Ancak Lugano maçı takip etmek için oldukça ilginç bir yöntem tercih etti.

    Tribünde ünlü var! Bakın o isim kim

    - derbisinde tribünler doluydu. Öte yandan sarı-lacivertlilerde daha önce forma giymiş 'nun da tribünlerde mücadeleyi kılık değiştirerek takip ettiği öğrenildi.


    Sarı-lacivertliler de 2006-2011 yılları arasında formay giyen Uruguaylı eski futbolcunun derbiyi kale arkası tribününden kılık değiştirerek takip ettiği ortaya çıktı. Futbolu bıraktığı Sao Paulo'da yönetici olarak görev alan 39 yaşındaki Lugano sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Derbiyi taraftar gözüyle yaşayıp izlemek harika' dedi.


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