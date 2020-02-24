Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünler doluydu. Öte yandan sarı-lacivertlilerde daha önce forma giymiş Diego Lugano'nun da tribünlerde mücadeleyi kılık değiştirerek takip ettiği öğrenildi.





Sarı-lacivertliler de 2006-2011 yılları arasında formay giyen Uruguaylı eski futbolcunun derbiyi kale arkası tribününden kılık değiştirerek takip ettiği ortaya çıktı. Futbolu bıraktığı Sao Paulo'da yönetici olarak görev alan 39 yaşındaki Lugano sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Derbiyi taraftar gözüyle yaşayıp izlemek harika' dedi.



