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    • 23.02.2020 21:38
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    Son dakika: Derbi sonrası ve 'a istifa çağrısı

    Son dakika! 'ın 'de 'yi 3-1 yendiği maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar Başkan ve teknik direktör 'ı istifaya çağırdı.

    Kadıköy'de Ali Koç ve Yanal'a istifa çağrısı

    Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda 'yi 3-1 yenerek 1999'dan beri 'de ilk kez kazandı.

    Galatasaray Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönerken, Fenerbahçe'de büyük hüsran yaşandı.

    ALİ KOÇ İSTİFA SESLERİ
    Sarı-lacivertli taraftarlar ezeli rakiplerine kaybedilen mücadelenin ardından adeta isyan etti. Fenerbahçe taraftarları karşılaşmanın ardından ve teknik direktör 'ı istifaya davet etti.

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