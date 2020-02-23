Derbi sonrası Ozan Tufan'dan bomba açıklama! "TFF yetkilisi Galatasaray kazandı diye..."
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dev derbi maçında sarı-lacivertliler 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu skorla birlikte 22 Aralık 1999'dan beri süren 23 resmi maçlık seri sona ermiş oldu. Tarihi derbi sonrası Fenerbahçeli Ozan Tufan bomba açıklamalarda bulundu. Tufan, "TFF yetkilisi Galatasaray kazandı diye video çekiyor." dedi.
23.02.2020 22:03
- Son Güncelleme: 23.02.2020 22:12
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