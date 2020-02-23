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Derbi sonrası Ozan Tufan'dan bomba açıklama! "TFF yetkilisi Galatasaray kazandı diye..."

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dev derbi maçında sarı-lacivertliler 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu skorla birlikte 22 Aralık 1999'dan beri süren 23 resmi maçlık seri sona ermiş oldu. Tarihi derbi sonrası Fenerbahçeli Ozan Tufan bomba açıklamalarda bulundu. Tufan, "TFF yetkilisi Galatasaray kazandı diye video çekiyor." dedi.

23.02.2020 22:03 - Son Güncelleme: 23.02.2020 22:12
Derbi sonrası Ozan Tufan'dan bomba açıklama! TFF yetkilisi Galatasaray kazandı diye...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

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Derbi sonrası Ozan Tufan'dan bomba açıklama! TFF yetkilisi Galatasaray kazandı diye...

Dev derbi maçında sarı-lacivertliler 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Derbi sonrası Ozan Tufan'dan bomba açıklama! TFF yetkilisi Galatasaray kazandı diye...

Maç sonunda Fenerbahçe kaptanı Ozan Tufan, yayıncı kuruluşa konuştu.

Derbi sonrası Ozan Tufan'dan bomba açıklama! TFF yetkilisi Galatasaray kazandı diye...

Ozan Tufan: Ömer Bayram, benim Milli Takım'dan arkadaşım ve bana diyor ki 'Hakem buraya iyi niyetle gelmemiş.' Burada bir tarihi yok ettiler, yazık.

Derbi sonrası Ozan Tufan'dan bomba açıklama! TFF yetkilisi Galatasaray kazandı diye...

TFF yetkilisi Galatasaray kazandı diye video çekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz.

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