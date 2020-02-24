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Tarihi hezimet sonrası Fenerbahçe'de Erol Bulut sesleri!

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertliler 3-1'lik yenilgiden sonra büyük bir üzüntü yaşadı. Fenerbahçe taraftarı bu yenilgiden teknik direktör Ersun Yanal'ı sorumlu tutarken Erol Bulut sesleri yükseldi.

24.02.2020 00:39 - Son Güncelleme: 24.02.2020 00:40
Tarihi hezimet sonrası Fenerbahçe'de Erol Bulut sesleri!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. 21 yıllık galibiyet hasretini dindiren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda zorlu bir engeli aştı.

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Tarihi hezimet sonrası Fenerbahçe'de Erol Bulut sesleri!

Sarı-lacivertliler maçta Kruse'nin golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Galatasaray Ryan Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle maçı 3-1 kazanarak taraftarına anlamlı bir galibiyet hediye attı.

Tarihi hezimet sonrası Fenerbahçe'de Erol Bulut sesleri!

Bu sonucun ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe taraftarı mağlubiyetin faturasını teknik direktör Ersun Yanal'a kesti.

Tarihi hezimet sonrası Fenerbahçe'de Erol Bulut sesleri!

Sosyal medyada Yanal'ı istifaya çağıran sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör koltuğunda Erol Bulut'u görmek istediğini belirttiler.

İşte o yorumlar...

Tarihi hezimet sonrası Fenerbahçe'de Erol Bulut sesleri!
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