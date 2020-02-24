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Tarihi hezimet sonrası Fenerbahçe'de Erol Bulut sesleri!

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertliler 3-1'lik yenilgiden sonra büyük bir üzüntü yaşadı. Fenerbahçe taraftarı bu yenilgiden teknik direktör Ersun Yanal'ı sorumlu tutarken Erol Bulut sesleri yükseldi.

24.02.2020 00:39 - Son Güncelleme: 24.02.2020 00:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





