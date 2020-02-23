Son dakika: Derbi sonrası Ali Koç ve Ersun Yanal'a istifa çağrısı 23.02.2020 21:24

Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 1999'dan beri Kadıköy'de ilk kez kazandı.

Galatasaray Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönerken, Fenerbahçe'de büyük hüsran yaşandı.

ALİ KOÇ İSTİFA SESLERİ

Sarı-lacivertli taraftarlar ezeli rakiplerine kaybedilen mücadelenin ardından adeta isyan etti. Fenerbahçe taraftarları karşılaşmanın ardından Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.