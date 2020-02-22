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    • 23.02.2020 01:08
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    MAÇ SONUCU: Leicester City 0-1 Manchester City ÖZET İZLE

    İngiltere Premier Lig'de 27. hafta maçında Manchester City, konuk olduğu Leicester City'yi 1-0 yendi. Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Manchester City'de Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan 90 dakika boyunca sahada kaldı. Maçın özetini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

    Manchester City, Leicester City'yi tek golle geçti

    İngiltere Premier Lig'de 27. hafta maçında Manchester City, konuk olduğu Leicester City'yi 1-0 yendi.

    ÖZET İZLE
    Ligde üst sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Leicester City, King Power Stadı'nda Manchester City'yi ağırladı.





    İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Manchester City, 80. dakikada Gabriel Jesus'un ağları sarsmasıyla müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Konuk ekipte Sergio Agüero, 62. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

    ÇAĞLAR VE İLKAY 90 DAKİKA SAHADA KALDI
    Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Manchester City'de Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan 90 dakika boyunca sahada kaldı.

    Bu galibiyetin ardından puanını 57'ye çıkaran Manchester City, ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sıradaki Leicester City ise 50 puanda kaldı.

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