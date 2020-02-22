MAÇ SONUCU: Leicester City 0-1 Manchester City ÖZET İZLE

İngiltere Premier Lig'de 27. hafta maçında Manchester City, konuk olduğu Leicester City'yi 1-0 yendi.
ÖZET İZLE
Ligde üst sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Leicester City, King Power Stadı'nda Manchester City'yi ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Manchester City, 80. dakikada Gabriel Jesus'un ağları sarsmasıyla müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Konuk ekipte Sergio Agüero, 62. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
ÇAĞLAR VE İLKAY 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Manchester City'de Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından puanını 57'ye çıkaran Manchester City, ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sıradaki Leicester City ise 50 puanda kaldı.
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