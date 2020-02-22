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Süper Lig'de zirve el değiştirdi! | Süper Lig güncel puan durumu

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün ilk karşılaşmasında Kayserispor, evinde Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşan Göztepe ile Gaziantep FK 1-1'lik skorla puanları paylaştı. Günün kapanış maçında ise Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor bu skorla liderlik koltuğunu Sivasspor'dan devraldı. İşte Süper Lig'de 23. hafta güncel puan durumu...

22.02.2020 22:34 - Son Güncelleme: 22.02.2020 22:43
Süper Lig'de zirve el değiştirdi! | Süper Lig güncel puan durumu

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla sürdü. Günün açılış maçında Kayserispor ile Konyaspor 2-2 berabere kaldı.

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Süper Lig'de zirve el değiştirdi! | Süper Lig güncel puan durumu

Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşan Göztepe ile Gaziantep FK, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de zirve el değiştirdi! | Süper Lig güncel puan durumu

Günün kapanış karşılaşması olan Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de zirve el değiştirdi! | Süper Lig güncel puan durumu

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig'de zirve el değiştirdi! | Süper Lig güncel puan durumu

18- Kayserispor 16 PUAN

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