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Süper Lig'de zirve el değiştirdi! | Süper Lig güncel puan durumu

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün ilk karşılaşmasında Kayserispor, evinde Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşan Göztepe ile Gaziantep FK 1-1'lik skorla puanları paylaştı. Günün kapanış maçında ise Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor bu skorla liderlik koltuğunu Sivasspor'dan devraldı. İşte Süper Lig'de 23. hafta güncel puan durumu...

22.02.2020 22:34 - Son Güncelleme: 22.02.2020 22:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





