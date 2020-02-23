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    • 23.02.2020 08:26
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    • 23.02.2020 08:26
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    - maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    Dünya nefesini tuttu - maçını bekliyor. Dünya Konseyi (WBC) ağır sıklet dünya şampiyonluk maçında iki isim karşı karşıya gelecek. İkilinin 2018'de oynadığı karşılaşma berabere bitmişti. Boks tutkunları Deontay Wilder - Tyson Fury maçını merakla beklerken; Deontay Wilder - Tyson Fury maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte yanıtı...

    Wilder - Fury maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    Dünya bu karşılaşmaya odaklandı. ile rövanş maçında kozlarını paylaşacak. 2018 yılında yenişemeyen iki ör bu sefer galibiyet için deyim yerindeyse savaşacak. Dünya bu maçı kaçırmak istemezken Türk boks tutkunları da Deontay Wilder - Tyson Fury maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna cevap arıyor.

    BOKS MAÇI NE ZAMAN?
    Wilder ve Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet dünya şampiyonluk maçı 23 Şubat Pazar sabahı 08:00'de ABD'nin Las Vegas kentinde yapılacak. Müsabaka DMAX'ten canlı yayınlanacak.

    2015'te Wladimir Klitschko'yu yendikten sonra WBA, IBF, WBO, The Ring ve IBO ağır sıklet boks şampiyonu olan Tyson Fury, boksu bırakmıştı. Tam 32 ay sonra Sefer Seferi'yi yenerek ringlere dönmüş, Deontay Wilder'a meydan okumuştu. 2018 Aralık ayında iki efsane namağlup boksör karşılaşmış, Wilder Fury'yi iki kere devirse de Fury'nin puanının yüksek olması sebebiyle maç berabere bitmişti.

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