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Alexander Sörloth, Beşiktaş'a 2 gol attı, sosyal medya yıkıldı! "Sen Allah'ın lütfusun"

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerin Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, Beşiktaş karşısında attığı 2 golle maça damga vuran isim olurken ligdeki gol sayısını da 19'a yükseltti. Sörloth'un bu performansı sosyal medyayı salladı. Trabzonspor taraftaları "Sen Allah'ın lütfusun" şeklinde yorumlar yaptı. İşte sosyal medyada yer alan Sörloth paylaşımları...

22.02.2020 22:14 - Son Güncelleme: 22.02.2020 22:23
Alexander Sörloth, Beşiktaş'a 2 gol attı, sosyal medya yıkıldı! Sen Allah'ın lütfusun

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'la karşı karşıya geldi.

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Alexander Sörloth, Beşiktaş'a 2 gol attı, sosyal medya yıkıldı! Sen Allah'ın lütfusun

Alexander Sörloth, Beşiktaş karşısında attığı 2 golle maça damga vuran isim olurken ligdeki gol sayısını da 19'a yükseltti.

Alexander Sörloth, Beşiktaş'a 2 gol attı, sosyal medya yıkıldı! Sen Allah'ın lütfusun

Sörloth'un bu performansı sosyal medyayı salladı.

Alexander Sörloth, Beşiktaş'a 2 gol attı, sosyal medya yıkıldı! Sen Allah'ın lütfusun

İşte sosyal medyada yer alan Sörloth paylaşımları...

Alexander Sörloth, Beşiktaş'a 2 gol attı, sosyal medya yıkıldı! Sen Allah'ın lütfusun
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