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Alexander Sörloth, Beşiktaş'a 2 gol attı, sosyal medya yıkıldı! "Sen Allah'ın lütfusun"

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerin Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, Beşiktaş karşısında attığı 2 golle maça damga vuran isim olurken ligdeki gol sayısını da 19'a yükseltti. Sörloth'un bu performansı sosyal medyayı salladı. Trabzonspor taraftaları "Sen Allah'ın lütfusun" şeklinde yorumlar yaptı. İşte sosyal medyada yer alan Sörloth paylaşımları...

22.02.2020 22:14 - Son Güncelleme: 22.02.2020 22:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





