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    • Spor
    • 20.02.2020 Gazete
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    TAKVİM yazarları ve - derbisini değerlendirdi! "’ın son şansı..."

    TAKVİM yazarları ile efsane teknik adam , derbisinin ve 'ın son şansı olduğunu belirtti. Mustafa Denizli, "F.Bahçe'nin kaybetmesi suların bulanması demek. Sahadan kötü bir sonuçla ayrılırsa Ersun Yanal ile yollar ayrılabilir." ifadelerini kullandı. İlker Yağcıoğlu, "F.Bahçe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ancak 21 yılın ardından yenilgi alırlarsa Yanal takımda kalamaz" dedi.



    Pazar     günü oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisi öncesinde efsane teknik direktör Mustafa Denizli ve TAKVİM yazarları önemli değerlendirmelerde bulundu. Denizli, Fenerbahçe-Galatasaray maçının sonucunu 1 gün önce oynanacak Beşiktaş- Trabzonspor maçının sonucunun etkileyeceğini söyledi. Denizli ve otoriteler F.Bahçe yenilgisi durumunda Ersun Yanal'ın gönderileceğini belirtti.

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    Haberler Spor TAKVİM yazarları ve Mustafa Denizli Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi! "Ersun Yanal’ın son şansı..."
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