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    • Spor
    • 21.02.2020 Gazete
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    Bu ne yaman çelişki! , ’a yönelttiği birçok suçlamayı şimdilerde kendisi gerçekleştiriyor

    Başkanı ’un çarşamba günü yaptığı basın toplantısı akabinde birçok soruyu da gündeme getirdi. Koç’un açıklamaları önceki söylemleriyle uyuşmadı. 3 Haziran 2018'deki kongrede 'ın kavga dilini kullandığı ve yüz milyonlarca Euro'yu israf ettiğini söyleyen Koç'un karnesi pek de farklı değil.

    Bu ne yaman çelişki
    , 3 Haziran 2018'de Başkanı seçildi! 'ı hedef seçti. "100 milyonlarca euro harcadın ama başarı yok" dedi. Ancak, söyledikleri kendi döneminde bir bir gerçekleşti.

    BU ELEŞTİRİLERİ SIRALADI HEP AYNISINI YAPTI!
    Herkes suçlu bir tek başkan suçsuz!
    Rakiplerle kavga edip kendı ayağımıza sıkıyoruz.
    Nefret dili kullanıyoruz. Saygı gösteren ve saygı gören bir kulüp olacağız.



    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çarşamba günü gerçekleştirdiği basın toplantısında hatalı hakem kararları, hatalı atamalar üzerinde durmuş ve F.Bahçe'nin en çok haksızlığa uğrayan kulüp olduğunu söyleyerek 'yi de eleştirmişti. Koç'un bu açıklamaları akıllara kongrede yaptığı konuşmaları getirdi.

    3 HAZİRAN'DAKİ SÖZLER AKILLARDA
    3 Haziran 2018'deki kongrede eski başkan Yıldırım'ı eleştiren Koç, selefini harcanan yüz milyonlarca Euro'ya karşın başarı elde edilemesi ve tüm kulüplerle çatışma halinde olmakla suçlamıştı.



    KAVGADAN GERİ DURMADI...
    Aynı kongrede saygı gösteren ve saygı gören kulüp olacaklarını söyleyen Koç, geçen süre zarfında hem TFF, hem MHK hem de rakipleri hakkında sert gözler söylemekten geri durmadı.

    HARCANAN PARA DAHA AZ DEĞİL!
    Başkan Koç aynı zamanda tıpkı eski Başkan Aziz Yıldırım gibi yüz milyonlarca Euro harcamanın altına imza atmış durumda. Karşılığı olan başarı da pek yakın gibi durmuyor.

    ALİ KOÇ, AZİZ YILDIRIM'A İŞTE BÖYLE YÜKLENMİŞTİ

    3 Haziran 2018 Fenerbahçe kongresi

    "100 milyonlarca Euro harcadın ama ortada başarı yok... Herkes suçlu, bir tek Başkan suçsuz... Rakiplerle kavga edip kendi ayağımıza sıkıyoruz. Nefret dili kullanıyoruz. Saygı gösteren ve saygı gören bir kulüp olacağız"



    BÜTÜN SUÇ YILDIRIM'DA MI?
    Kongrede Başkan Aziz Yıldırım'ı sert sözlerle eleştiren Koç, suçladığı bir çok konuda kendisi de pek farklı bir yöntem uygulamadı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un çarşamba günü basın toplantısında yaptığı açıklamar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor...













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    Haberler Spor Bu ne yaman çelişki! Ali Koç, Aziz Yıldırım’a yönelttiği birçok suçlamayı şimdilerde kendisi gerçekleştiriyor
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