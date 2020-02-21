Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımını 88-63 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Bu sonuçla Anadolu Efes, üst üste 10'uncu, toplamda 22. galibiyetini aldı.
Bayern Münih ise 18. kez mağlup oldu.
Salon: Audi Dome
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Marko Juras (Sırbistan)
Bayern Münih: Bray 5, Monroe 5, Lucic 14, Lo 14, Huestis 2, Zipser 3, Flaccadori 2, Barthel 7, Sisko 7, Radosevic 4, George
Anadolu Efes: Beaubois 16, Anderson 7, Micic 9, Singleton 14, Pleiss 10, Sertaç Şanlı 7, Moerman 6, Simon 11, Buğrahan Tuncer 8, Peters, Yiğitcan Saybir
1. Periyot: 17-19
Devre: 25-37
3. Periyot: 48-62
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