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    • 22.02.2020 02:12
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    • 22.02.2020 02:12
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    MAÇ SONUCU: : 63 - : 88

    Basketbol THY 'nin 25. haftasında , deplasmanda Almanya'nın takımını 88-63 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Anadolu Efes üst üste 10'uncu galibiyetini alırken Bayern Münih ise 18. kez mağlup oldu.

    Efes deplasmanda kazandı

    Basketbol THY 'nin 25. haftasında , deplasmanda Almanya'nın takımını 88-63 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

    Bu sonuçla Anadolu Efes, üst üste 10'uncu, toplamda 22. galibiyetini aldı.

    Bayern Münih ise 18. kez mağlup oldu.




    Salon: Audi Dome

    Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Marko Juras (Sırbistan)

    Bayern Münih: Bray 5, Monroe 5, Lucic 14, Lo 14, Huestis 2, Zipser 3, Flaccadori 2, Barthel 7, Sisko 7, Radosevic 4, George

    Anadolu Efes: Beaubois 16, Anderson 7, Micic 9, Singleton 14, Pleiss 10, Sertaç Şanlı 7, Moerman 6, Simon 11, Buğrahan Tuncer 8, Peters, Yiğitcan Saybir

    1. Periyot: 17-19

    Devre: 25-37

    3. Periyot: 48-62


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