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    • Spor
    • 22.02.2020 10:56
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    • 22.02.2020 11:06
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    taraftarlarını taşıyan otobüs 'a giderken devrildi

    deplasmanına giden taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı. Yoldan çıkarak devrilen otobüsten can kaybı yaşanmadı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken Yeşil-beyazlılar, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda geçmiş olsun dileklerini iletti.

    spor BB deplasmanına giden taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı.

    Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

    "Takımımızın Erzurum deplasmanında oynayacağı maç için Bursa'dan Erzurum'a hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu otobüsün Aşkale'de yoldan çıkarak devrildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyoruz."

    Diğer spor kulüplerinde de Bursaspor'a geçmiş olsun mesajları geldi.

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