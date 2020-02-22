Erzurumspor BB deplasmanına giden Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı.

Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Takımımızın Erzurum deplasmanında oynayacağı maç için Bursa'dan Erzurum'a hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu otobüsün Aşkale'de yoldan çıkarak devrildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Diğer spor kulüplerinde de Bursaspor'a geçmiş olsun mesajları geldi.