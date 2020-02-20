Premier Lig'de 26. haftanın en güzel kurtarışları

İngiltere Premier Lig'de heyecan fırtınası sürüyor. Lider Liverpool, Norwich engelini de geçerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. İkinci sırada bulunan Manchester City ise evinde West Ham'ı geçerek, Leicester City ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. Ligde haftanın karşılaşmasında ise Manchester United, Chelsea'ye konuk oldu. Kırmızı Şeytanlar, Martial ve Maguire'nin attığı gollerle karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanarak puanını 38'e yükseltti. Haftanın karşılaşmalarına kalecilerin kurtarışları damga vurdu. 26. haftasının en iyi kurtarışları; Foster, Guaita, Pickford, Leno, Henderson, Krul ve Alisson'dan geldi. İşte birbirinden güzel o kurtarışlar...