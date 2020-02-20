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    • 20.02.2020 16:57
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    'de 26. haftanın en güzel kurtarışları

    Dünyanın en çok izlenen liglerinden olan 'de 26. hafta maçları geride kaldı. Lider Liverpool, Norwich deplasmanında kazanarak yenilmezliğini sürdürürken; haftanın maçında Manchester United deplasmanda Chelsea'yi 2-0'la geçti. Nefes kesen karşılaşmalara kalecilerin kurtarışları da damga vurdu. İşte Premier Lig'de 26. hafta karşılaşmalarında haftanın kurtarışları...

    Premier Lig'de 26. haftanın en güzel kurtarışları

    'de heyecan fırtınası sürüyor. Lider Liverpool, Norwich engelini de geçerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. İkinci sırada bulunan Manchester City ise evinde West Ham'ı geçerek, Leicester City ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. Ligde haftanın karşılaşmasında ise Manchester United, Chelsea'ye konuk oldu. Kırmızı Şeytanlar, Martial ve Maguire'nin attığı gollerle karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanarak puanını 38'e yükseltti. Haftanın karşılaşmalarına kalecilerin kurtarışları damga vurdu. 26. haftasının en iyi kurtarışları; Foster, Guaita, Pickford, Leno, Henderson, Krul ve Alisson'dan geldi. İşte birbirinden güzel o kurtarışlar...

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