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    • 20.02.2020 16:42
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    'den paylaşımı

    Türkiye Futbol Federasyonu (), bu yıl İstanbul'da oynanacak olan ile ilgili twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Sizce Türkiye'deki büyük finale kim çıkacak?" sorusu soruldu.

    TFF'den Şampiyonlar Ligi paylaşımı

    Türkiye Futbol Federasyonu (), 100 gün sonra İstanbul'da gerçekleştirilecek finaliyle ilgili paylaşımda bulundu.

    TFF'nin Twitter hesabından İngilizce yapılan paylaşımda, "İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline 100 gün kaldı. Çok heyecanlanıyoruz. Sizce Türkiye'deki büyük finale kim çıkacak?" ifadeleri kullanıldı.

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