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    • 18.02.2020 12:55
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    • 18.02.2020 12:55

    MAÇ SONUCU: 0-2 ! maç özeti izle

    İngiltere 'in 25'inci haftasında , 'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Manchester United'ın puanı 38 oldu. Chelsea ise 41 puanda kaldı. Nefes kesen maçın özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

    Chelsea-Manchester United maç özeti izle

    'de 25. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 45. dakikada Anthony Martial ile öne geçen Manchester United, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Dakikalar 66'yı gösterdiğinde sahneye Harry Maguire çıktı ve farkı 2'ye yükseltti.

    Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Chelsea'nin iki golünün VAR incelemesi sonucunda iptal olduğu maçı Manchester United 2-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Manchester United'ın puanı 38 oldu. Chelsea ise 41 puanda kaldı.

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