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    • 16.02.2020 23:39
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    • 16.02.2020 23:39

    MAÇ SONUCU: 2-3 Tottenham ÖZET İZLE

    İngiltere 'de oynanan 26. hafta maçında Tottenham, deplasmanda 'yı 3-2 mağlup etti. Aston Villa'nın 53. dakikada Björn Engels ile eşitliği sağladığı maçı konuk ekip, 90+4. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Son'ın fileleriyle havalandırmasıyla 3-2 kazandı. Maçın gollerini ve özetini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

    Nefes kesen maçta 90+4 mucizesi!

    İngiltere 'de oynanan 26. hafta maçında Tottenham, deplasmanda 'yı 3-2 mağlup etti.

    MAÇ ÖZETİ
    Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Birmingham ekibi karşısında Toby Alderweireld'in 9. dakikada kendi kalesine attığı gole geriye düşen Londra temsilcisi, aynı futbolcunun 27. dakikadaki golüyle eşitliği yakaladı.

    İlk yarının son dakikalarında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tottenham'ın 27 yaşındaki Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, atışında kaleci Pepe Reina'yı geçemedi ancak dönen topu tamamlayarak takımının ilk yarıyı 2-1 önde kapamasını sağladı.


    Son, Premier Lig tarihinde 50 gole ulaşan ilk Asyalı futbolcu oldu.

    90+4'TE SON'IN GOLÜYLE GELEN GALİBİYET
    Aston Villa'nın 53. dakikada Björn Engels ile eşitliği sağladığı maçı konuk ekip, 90+4. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Son'ın fileleriyle havalandırmasıyla 3-2 kazandı.

    Bu galibiyetle puanını 40 yapan Portekizli teknik adam yönetimdeki Tottenham, gelecek hafta başkent derbisinde Chelsea'ye konuk olacak.

    Beşinci sıradaki Tottenham, 'nin UEFA organizasyonlarından iki yıl men cezası almasıyla Şampiyonlar Ligi potasına girdi.

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