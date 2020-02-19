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    • 19.02.2020 18:55
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    Son dakika: 'dan flaş sakatlık açıklaması! İşte Nwakaeme, Sturridge ve Hossein'in son durumu

    Son dakika haberine göre Kulübü, sakatlıkları bulunan , ve 'nin sağlık durumlarıyla alakalı resmi açıklamada bulundu.

    Trabzonspor'dan flaş sakatlık açıklaması!

    Kulübü, bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımdan ayrı çalışan , ve antrenmanda yer almayan 'in sağlık durumlarıyla alakalı açıklama yaptı.

    YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
    Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven futbolcularımız Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge ve Majid Hosseini'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Futbolcularımızın tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Yaşar Kibar Güven, "Oyuncumuz Anthony Nwakaeme'de yapılan MR tetkikleri sonucunda ciddi bir sakatlık görülmemiş olup sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilmiştir. Bu teşhis neticesinde kısmi ve limitli antrenman yapabilen oyuncumuz günlük olarak takip edilerek hafta sonu oynayacağımız karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

    Pazartesi günü yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Daniel Sturridge'in ise yapılan MR tetkiklerinde 1. Metatarsophalangeal joints (ayak başparmak ekleminde) ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisi devam etmekte ve durumu maç saatinde netlik kazanacaktır.

    1-3 HAFTA İÇERİSİNDE SAHALARA DÖNECEK
    Sivasspor müsabakası öncesi ısınma esnasında sakatlanan Majid Hosseini'nin ise yapılan MR tetkiklerinde kasık adductor longus adelesinde grade 1 strain tespit edilmiştir. Tedavisi devam etmekte olan oyuncumuzun 1 - 3 hafta içerisinde sahalara dönmesi öngörülmektedir"     dedi.

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