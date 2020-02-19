Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşamalarda görev yapacak hakem listeleri belli oldu. Federasyonun sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde ise Fırat Aydınus düdük çalacak.

Kadıköy'deki maçta VAR odasında Abdulkadir Bitigen bulunurken, yine zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinin VAR'ı ise Ali Palabıyık oldu.

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