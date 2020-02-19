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    • 19.02.2020 11:50

    Son dakika haberi... - ve - maçlarının hakemleri belli oldu

    Süper Lig'in 23.haftası dev derbilere sahne olacak. , deplasmanına çıkarken, Vodafone Park'ta 'u ağırlayacak. Bu kritik haftanın hakemleri belli oldu. Son dakika haberine göre; Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek. Beşiktaş Trabzonspor mücadelesinde ise görev yapacak.

    Derbilerin hakemleri belli oldu

    Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşamalarda görev yapacak hakem listeleri belli oldu. Federasyonun sitesinden yapılan açıklamaya göre - derbisinde , - derbisinde ise düdük çalacak.

    Kadıköy'deki maçta VAR odasında Abdulkadir Bitigen bulunurken, yine zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinin VAR'ı ise Ali Palabıyık oldu.

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